Евгений Щербаков: «Программа состоялась, она работает».

С начала реализации в округе программы «Наш двор – наш дом – наш город» прошло два месяца. Качество и сроки выполнения работ оценил глава округа Евгений Щербаков.

Работы по замене асфальта во дворах на пр. Ленина практически завершены, кроме того, обновлено асфальтовое покрытие на тротуарах на ул. Матросова, на пр. Победы и на пр. Ленина. На главной аллее проспекта активно идёт укладка брусчатки.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– В двадцатых числах августа было подписано соглашение с генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Андреем Владимировичем Порошиным при поддержке губернатора Алексея Леонидовича Текслера о реализации программы по благоустройству нашего с вами родного города. Программа будет длиться три года, планируется обновить 137 дворов, а также тротуары по всему городу.

В этом году сроки были сжатые, вы сами понимаете – конец августа. Но удалось всё быстро организовать. Я благодарю подрядчиков и производственное объединение «Маяк», нашего главного социального партнёра.

В этом году мы наметили обновить асфальт в 56 дворах. На сегодняшний день сделано 50, осталось всего шесть – и здесь всё будет завершено. На пр. Ленина,83 я пообщался с женщиной, которая сказала, что в их дворе шестьдесят лет не обновлялся асфальт. Конечно, то, что нам всем вместе удалось реализовать программу «Наш двор – наш дом – наш город», всех радует. Мы все живём в одном городе, мы слышим жителей, которые хотят, чтобы и дворы, и тротуары были приведены в хорошее состояние.

Программа состоялась, мы видим, что она работает. Большая благодарность градообразующему предприятию и губернатору Челябинской области за поддержку.

Напомним, что замену асфальта во дворах и дворовых проездах на пр. Ленина с 23 августа ведут дорожные службы ФГУП «ПО «Маяк», которые работают слаженно, оперативно, с привлечением необходимой техники и специалистов. По факту обновлено более 12 тысяч квадратных метров (более 84 процентов от запланированного объёма). Срок окончания работ по контракту – 30 ноября этого года.

Для производства работ непосредственно на проспекте Ленина были заключены договоры с тремя подрядными организациям. Здесь планируется обновить 13 392 квадратных метра асфальтового покрытия, уложить 7 570 квадратных метров брусчатки. Контракты с подрядчиками заключены до 1 июля 2024 года.

Директор строительной организации «Уралинжиниринг» Илья Гурза:

– 2700 квадратных метров – это объём работ, который мы должны выполнить по договору. Там, где вскрыт асфальт, в этом году будет уложена плитка - качественно и в соответствии с графиком. До конца недели заканчиваем участок от пересечения с ул. Мишенкова до площади им. Курчатова, далее выполним участок от площади им. Курчатова до перекрёстка с ул. Ермолаева. Мы работаем для родного города, для наших жителей.

Осмотрев, что уже сделано, глава округа Евгений Щербаков отметил:

– Центральная аллея уже смотрится по-другому. Выделена велосипедная дорожка, будут выполнены съезды, выглядит всё красиво, темпы у подрядчиков хорошие.

На пр. Ленина также завершается работа по замене асфальта на тротуарах от пересечения с ул. Герцена до площади им. Ленина (по чётной и нечётной сторонам), от площади им. Курчатова до ул. Парковой сейчас идёт подготовка к укладке асфальта. Помимо пр. Ленина в этом году было обновлено асфальтовое покрытие на ул. Матросова (от ул. Дзержинского до переулка связи) и на пр. Победы (от Советского переулка до здания городского музея).

Евгений Щербаков подчеркнул, что сейчас очень важно получить от жителей обратную связь, чтобы начать планировать объём работы на следующий год:

– Я призываю жителей активно выходить на своих депутатов, можно обращаться в приёмную партии «Единая Россия», в Управление жилищно-коммунального хозяйства и оставлять свои предложения, пожелания по ремонту дворов и тротуаров: какие из них необходимо обновить. Все пожелания будут учтены, на их основании мы выстроим приоритеты и технологические процессы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/56031/