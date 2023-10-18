Озерский театр «Наш дом» получил награды сразу в двух фестивалях.

В течение недели «Наш дом» принял участие в двух театральных фестивалях: XXXIII областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена - 2023» и XVI Международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата».

С обоих фестивалей актёры привезли награды.

Приз за лучшую мужскую роль второго плана фестиваля «Сцена – 2023» за роль Шёваля в спектакле «Ужин с дураком» режиссера Николая Николенко, удостоен заслуженный артист России Николай Скрябин.

Специальный диплом жюри фестиваля «Камерата» за роль Варвары Петровны Ставрогиной в постановке «Бесы» режиссера Никиты Золина получила актриса Ирина Костерина.

В программе фестиваля «Сцена-2023» было показано 16 спектаклей, представленных пятью городами области, жюри возглавляла эксперт «Золотого софита» из Санкт-Петербурга Татьяна Ткач.

«Камерата» имела более плотный график, с 10 по 15 октября на различных площадках Челябинска было показано 24 спектакля из различных городов России и ближнего зарубежья, председателем жюри была московский театровед Екатерина Морозова.

«Классика на нынешней «Камерате» прозвучала дерзко и современно, - написали журналисты медиахолдинга «Первый областной». - Молодой режиссер озерского театра «Наш дом» Никита Золин представил собственную версию романа «Бесы» Достоевского. Получилась вечная история о манипуляторах, носителях бесовских идей и их обреченных жертвах, о безумии, исход которого предрешен. Ошеломляющая история с железным привкусом крови на губах».

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Камерата», который в этом году отпраздновал тридцатый день рождения, состоялась в Камерном театре 15 октября. А в понедельник, 16 октября, подвели итоги фестиваля «Сцена – 2023».

Источник: https://www.teatr-ozersk.ru

Текст: Светлана Гурина