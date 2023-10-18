Жизнь замечательных людей. Надежда Бадукина: «Какое счастье быть здоровым!»

В марте 2023 года детскому врачу-хирургу Надежде Николаевне Бадукиной исполнилось 90 лет. Она продолжает помогать озёрским детям в поликлинике и в группе здоровья. О своём трудном детстве в оккупированной фашистами Брянской области, об учёбе в институте, об увлечении физкультурой, о своей семье и работе Надежда Николаевна рассказывает в нашем фильме.

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