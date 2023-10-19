В 2024 году проверять ЕГЭ будет нейросеть.

Рособрнадзор рассказал о планах пропускать через нейросеть работы школьников со всех регионов России на ЕГЭ со следующего учебного года.

По словам депутата, окончательно решение будет принимать не нейросеть – она будет только фиксировать, ставить метки, которые станет просматривать модератор и давать окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет.

«Прежде всего, пока непонятен сам формат работы: будет ли нейросеть проверять только тестовую часть или же письменную тоже. Также непонятным остается внутренняя архитектура нейросети: на какой выборке она обучалась и точно ли мы можем доверять ее результатам. Важно, чтобы система была интегрирована совершенно прозрачным образом, открытым для анализа как экспертным сообществом, так и гражданами. Второй основной момент – вопрос подготовки кадров, которые будут работать с нейросетью, в том числе анализировать результаты», – добавил Антон Немкин.

Он отметил, что ЕГЭ в эмоциональном плане очень сложное событие как для школьников, так и для родителей. «Важно, чтобы внедрение новых технологий проходило без создания новой стрессовой нагрузки для всех участников экзамена», – заключил парламентарий.

https://dostup1.ru/society/V-2024-godu-proveryat-EGE-budet-neyroset_169342.html