До 5 см составляет высота снежного покрова в некоторых районах Южного Урала.

До 5 сантиметров составляет высота снежного покрова в некоторых районах Южного Урала.

По информации синоптиков, в воскресенье и в ночь на понедельник местами в Челябинской области прошли осадки в виде дождя и снега (0,1-1,3 мм).

«В отдельных районах установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 5 см, на дорогах наблюдается гололедица. Порывы ветра достигали 14-17 м/с», – говорится в утреннем обзоре.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске, например, снегопад повалил не менее 88 деревьев и привел к нарушению электроснабжения.

https://dostup1.ru/society/Do-5-sm-sostavlyaet-vysota-snezhnogo-pokrova-v-nekotoryh-rayonah-Yuzhnogo-Urala_169403.html