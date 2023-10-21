Двухфакторное подтверждение входа на портал «Госуслуги» станет обязательным с 28 октября.

Напомним, с 1 октября это условие стало обязательным для новых пользователей, а также тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина РФ, она становится обязательной для всех.

«С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением", – говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться «Госуслугами» не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».

Двухфакторная аутентификация необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных, уточнили в Минцифры.

https://dostup1.ru/society/Dvuhfaktornoe-podtverzhdenie-vhoda-na-portal-Gosuslugi-stanet-obyazatelnym-s-28-oktyabrya_169401.html