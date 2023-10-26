Женщины Южного Урала провели свой традиционный форум.

В XV региональном форуме "Сельская женщина – семья в объективе», который в этом году прошёл в Кунашаке, приняли участие представительницы посёлков Метлино и Новогорный. Организатором форума выступил актив Союза женщин Челябинской области.

20 октября Кунашакский район принимал большую делегацию, 120 представительниц прекрасного пола со всего региона. Главной темой для них стала сельская семья. На форуме присутствовали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.

– Такое мероприятие – это консолидация и общественных движений, и сельских районов Челябинской области. Возможность заявить о себе, показать, обсудить, поделиться опытом. С нашей стороны – поддержать те инициативы, которые идут из села, – подчеркнула Ирина Гехт.

– Мы бы хотели, чтобы женщины понимали, что то, что они делают в семье, ценно не только для них, но и для нас всех, для Челябинской области, – поделилась своим мнением Наталья Баскова.

Озерский городской округ на мероприятии представляли депутат Собрания депутатов округа по посёлку Метлино, член «Женского движения» партии «Единая Россия» Ольга Хакимова и педагог дополнительного образования филиала ДТДиМ в посёлке Новогорный «Дружба» Ольга Коровина.

Самые активные жительницы Южного Урала обменялись друг с другом опытом. В этом им помогли тематические мастер-классы. В рамках форума была подготовлена насыщенная программа: на коворкинг - площадках обсудили "Национальный и культурный уклад сельской семьи", поговорили о здоровье, духовном наследии, сельском предпринимательстве, воспитании подрастающего поколения и истории национальных костюмов. Особо прозвучала тема специальной военной операции: «СВО-их – Не бросаем!».

По традиции самых активных женщин наградили грамотами и благодарственными письмами.

– Я участвовала в этом форуме впервые, – рассказывает Ольга Коровина. – Хотела узнать подробнее о проектах, чем занимается Союз женщин. Всё было организованно, продуманно и очень гостеприимно. Произвело впечатление то, как много в посёлках живёт активных женщин, как много у них планов.

В рамках форума мы посетили школу, где учатся 1200 детей. Очень понравилось, что сохраняются традиции Башкирского народа и язык. Появилось большое желание подключаться к проектам Союза женщин, использовать ресурсы и возможности этого движения. Подписалась на группу ВКонтакте, буду следить за новостями.

– Замечательный форум, очень познавательный, обстановка на нем сложилась дружественная, теплая, располагающая. Думаю, что всем было очень комфортно, поскольку был виден позитив, искренние улыбки, восхищение. Такие формы – отличная площадка для обмена опытом, новых знакомств, налаживания добрососедских отношений, – отметила Ольга Хакимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56074/