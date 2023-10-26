Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.10.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда, 25 октября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: -2° С

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98%

• ветер С-В 8 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Калинина 6-1,2,3п с 9 до окончания

К.Маркса 20-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-10п, Дзержинского 59-7п, Гайдара 3-2п, Гайдара 13-4п, Гайдара 23-1,2,3,4п с 9 до 13 часов

К.Маркса 2-8,9 п с 11 до 15 часов

2 В сетях электро-снабжения: Блюхера 7,9, Строительная 9 С 9 до 13 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Гайдара 16-3п с 8.30 до 17 часов

К.Маркса 8-2п, Калинина 6-1,2,3п с 9 до окончания

К.Маркса 20-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-10п, Дзержинского 59-7п, Гайдара 3-2п, Гайдара 13-4п, Гайдара 23-1,2,3,4п с 9 до 13 часов

К.Маркса 2-8,9 п с 11 до 15 часов

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

В связи с прохождением циклона в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, в отдельных районах сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах сильная гололедица, местами сильный и очень сильный снег.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 25 октября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, в отдельных районах слабые метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица, местами сильная). Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от минус 4° до плюс 1°, в южной от минус 1° до плюс 4°, днём от минус 3° до плюс 2°, на юге до плюс 8°.

Неблагоприятные гидрометеорологические явления: 25 октября местами на территории Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, слабые метели, порывы ветра до 17 м/с, в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица, местами сильная).

Опасные гидрометеорологические явления: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие сутки на реках области сохранится неустойчивый водный режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Возникновение новых очагов лесных пожаров не прогнозируется. На территории области будут действовать 1-2 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: В результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах.

4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 163 обращения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56077/