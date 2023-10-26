В Озерске и Кыштыме отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Мероприятия для детей и взрослой аудитории в честь православного праздника прошли в рамках духовно-просветительской программы «Росток» по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова.

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