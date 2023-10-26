В Озерске техника вышла на уборку снега.

В Озерском городском округе впервые в текущем сезоне сформировался снежный покров. 25 октября, с пяти утра, на уборке улично-дорожной сети заняты девять единиц снегоуборочной техники и дорожные рабочие.

По информации Управления капитального строительства и благоустройства, в настоящее время в городе работают шесть единиц техники – три комбинированные дорожные машины и три трактора. В первую очередь от рыхлого снега расчищаются центральные дороги: пр. Ленина, пр. Победы, пр. К. Маркса, Кыштымская и Челябинская улица, далее дорожные службы будут убирать прилегающие к ним улицы. Главная задача подрядчиков – справиться со снежным накатом, по максимуму собрать снежную массу. В случае необходимости вечером будет выполнена подсыпка противогололёдными материалами на перекрёстках, в местах подъёма и спуска, на поворотах. Запасы противогололёдных материалов подрядными организациями сформированы.

Параллельно с уборкой улично-дорожной сети в Озерске идёт уборка на территории посёлков Метлино и Новогорный, а также на загородной дороге Озерск-Кыштым, Озерском и Метлинском шоссе. Здесь задействованы три комбинированные дорожные машины.

В настоящее время за состояние улично-дорожной сети в округе отвечают несколько подрядчиков, контракты с которыми заключены до конца текущего года. В старой части города работу ведёт ИП Вострякова, на ДОКе – ПСК «Портал», который также убирает и загородные трассы. Содержанием дорог в посёлке Метлино занимается ИП Бибик, в посёлке Новогорный – ООО «Челавтодор».

Напомним, что порядок во дворах должны наводить управляющие организации. Собственники жилья вправе обратиться к ним по поводу исполнения обязательств. Полный список УК размещен на официальном сайте Озерского городского округа.

Накануне ГИБДД предупредила водителей транспортных средств о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю. Тем, кто не сделал этого, ведомство рекомендовало не пользоваться автомобилем: это позволит избежать ДТП.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/56083/