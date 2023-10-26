В Озерске работает горячая линия по вопросам обслуживания жилого фонда.

Уважаемые жители округа!

В Управлении ЖКХ администрации округа работает горячая линия по вопросам обслуживания жилого фонда и, в том числе, по вопросам отопления.

В рамках горячей линии производится консультирование граждан, направление поступающих обращений в управляющие организации, ресурсоснабжающие организации и информирование граждан о принимаемых мерах.

Телефоны горячей линии: 8(35130) 2-51-46, 2-31-91.

График работы горячей линии: понедельник-четверг с 08:30 час. до 17:30 час., пятница с 08:30 час. до 16:30 час.

Информация Управления ЖКХ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56086/