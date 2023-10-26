Интервью с директором театра «Наш дом»: от юбилея к юбилею.

В предстоящую субботу озерчан ждет эксклюзивный, неповторимый вечер. День в день, 28 октября 1948 года, ровно 75 лет назад, в нашем городе состоялось открытие первого театрального сезона. Хорошая новость: билеты на юбилейный концерт еще есть. Не упустите возможность стать свидетелем исторического события!

Из плотного графика подготовки к юбилейным торжествам, директор театра «Наш дом» Вячеслав Максимов выкроил полчаса, чтобы ответить на вопросы журналиста.

- Вячеслав Александрович, как проходит подготовка, что ждет озерчан и гостей города?

- 75 лет театру – это знаменательная дата, которую мы встречаем с волнением и трепетом. И, конечно, мы хотим, желаем, стремимся встретить эту дату достойно. 28 октября состоится юбилейный концерт, посвященный театру «Наш дом». Не стану выдавать все тайны, для зрителей должны быть сюрпризы, и они, непременно будут.

Ожидаются высокие гости, приглашены наши друзья, партнеры, с которыми мы сотрудничаем, не забыли про ветеранов. Над сценарием вечера и постановкой работает художественный руководитель Андрей Сюськин. Занята вся труппа – и мастера сцены и молодые актеры.

Сквозной линией пройдет рассказ об истории театра, будет минута памяти, зрители увидят фильм о театре из пяти частей, подготовленный областными корреспондентами. Репетируется множество интересных, разножанровых номеров, актерская песня.

С одной стороны - стандартная история, но она, конечно, будет нестандартной, потому что театр всегда умеет удивлять и дарить эмоции. Готовимся удивлять, ждем, надеемся, волнуемся.

- У Вас и своя личная маленькая круглая дата – пять лет на посту директора. Что удалось сделать за эти годы?

- Начну с хозяйственной сферы. При помощи администрации Озерского городского округа удалось заменить кресла в зрительных залах. В большом и малом залах по программе «Театры малых городов» полностью обновлено световое оборудование, заменена акустика малого зала. Купили микроавтобус, большой светодиодный экран на сцену, который служит элементом декорации на многих спектаклях театра. Поставили мультимедийные экраны на фасады, афиша стала выглядеть ярко и современно, более привлекательно для зрителя.

Обновляем внутренние помещения, в первую очередь, обращая внимание на закулисный быт актеров. Все гримуборные отремонтированы, заменены окна.

Спасибо нашему многолетнему партнеру и другу ПО «Маяк», благодаря которому заменено швейное оборудование, приобретена современная стиральная машина, черный бархат для сцены.

Переходя к творческой части, – она очень насыщенная. В 2020 году, когда появилась лаборатория «Театр Наций – театрам закрытых городов», мы стали первыми участниками этого проекта.

Впервые в России на территории закрытого Озерска успешно прошел фестиваль «ЭХО Большого Детского Фестиваля». Четвертый год участвуем в проекте «Большие гастроли». Съездили в Оренбуржье, а в этом году посчастливилось побывать на Дальнем Востоке.

- Абсолютно эксклюзивным, не имеющим аналогов на территории страны является и проект Летний театр.

- Он уже третий год успешно работает на территории городского парка. Спектакли проходят на аншлагах, в этом году нововведением можно считать постановку «Однажды… в Неаполе», созданную специально для Летнего театра. Спектакль уже два раза прошел в малом зале, билеты раскупаются за несколько недель до показа.

Как выясняется, к нам сложно попасть даже жителям Америки. Был такой курьезный случай: в Озерск приехал житель Америки и пожелал попасть на спектакль «Яма». А там аншлаг, билетов нет. Так что к походу в Озерский театр надо готовиться заранее.

Мы выпускаем 6 -7 премьер в год, это позволяет держать нас в хорошей творческой форме. Помимо спектаклей, есть множество проектов, проходят концерты. Благотворительные Рождественские и Пасхальные концерты вот уже много лет создает заслуженный артист России Николай Скрябин с коллегами из учреждений культуры. В этом году у него юбилей. 12 ноября состоится творческий вечер, билеты на который уже почти все раскуплены. А с 11 ноября начнется лаборатория «Театр Наций – театрам атомных городов».

Оглядываясь на прошедшие пять лет, можно сказать, что театр живет ритмичной и сумасшедшей, в хорошем смысле этого слова, жизнью. Драйв здесь присутствует, причем в ежедневном режиме. И даже сейчас, когда мы с Вами беседуем, задача найти полчаса на интервью оказалась сложной.

- От общественного перейдем к личному. Вы пришли в театр в 2001 году, в двадцать лет, могли тогда представить нынешние перспективы?

- Невольно вспоминается известное: «Случайности не случайны». Вообще, я пришел на месяц в театр в качестве монтировщика сцены, как на временную подработку. И вот уже 22 года, как театр является моей философией жизни. Был и осветителем, и начальником цеха, и заведующим художественно-постановочной частью, где уже руководил созданием материальной части спектаклей и прокатом большого репертуара. Сказать, что я когда-то мечтал стать директором театра, не могу, просто не думал об этом. А сейчас, когда прошло столько лет, не понимаю, что может быть лучше, чем служить в театре. Очень большое разнообразие ежедневно решаемых задач, по количеству и по сложности. Перевести с языка творческого на язык технический и экономический. В театре как нигде важна работа в слаженной команде, в тандеме с художественным руководителем. Это и есть моя жизнь. Видите, даже слово «работа» не употребляю, потому что не могу. Да, моя жизнь.

Вывел своеобразную формулу и коллегам своим говорю из административных подразделений театра. Есть пламя творчества внутри – актеры, режиссеры, худрук, а мы с вами здесь для того, чтобы создать купол над этим пламенем, чтобы оно не погасло.

Текст: Светлана Гурина

Источник: https://www.teatr-ozersk.ru