Дорожные службы устраняют скользкость на дорогах и тротуарах.

26 октября подрядчики обрабатывали остановочные комплексы пескоструйной смесью. Сегодня идёт подсыпка тротуаров на улицах: Уральская, Семёнова, Дзержинского, Октябрьская, Космонавтов, проспектах К. Маркса и Победы.

Обработка противогололёдными материалами проезжей части и тротуаров также выполняется и в посёлке Метлино. В посёлке Новогорный подрядчик со своими обязательствами не справился. Управлением капитального строительства и благоустройства были выданы предписания, за нарушение условий договора будут применены штрафные санкции. В понедельник подрядчик ООО «Челавтодор» планирует недочёты устранить.

Напомним, что в настоящее время за состояние улично-дорожной сети в округе отвечают несколько подрядчиков, контракты с которыми заключены до конца текущего года. В старой части города работу ведёт ИП Вострякова, на ДОКе – ПСК «Портал», который также убирает и загородные трассы. Содержанием дорог в посёлке Метлино занимается ИП Бибик, в посёлке Новогорный – ООО «Челавтодор».

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации направило телефонограммы в адрес управляющих организаций с рекомендациями провести уборку и противогололедные мероприятия на дворовых территориях. Напомним, что порядок во дворах должны наводить управляющие организации. Собственники жилья вправе обратиться к ним по поводу исполнения обязательств. Полный список УК размещен на официальном сайте Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56103/