Полиция предупреждает об опасности катаний с горок у проезжей части!

Зимние игры детей на свежем воздухе и увлекательны и полезны, но иногда могут быть опасны. Беда в том, что иногда такие горки расположены непосредственно вблизи проезжей части.

Скатываясь с придорожных откосов, дети могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Ребенок в азарте игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги.

Уважаемые родители, объясните своим детям, к чему могут привести игры вблизи проезжей части! Выбирайте безопасное место для развлечений: площадка у дома, парк, там, где можно поваляться в снегу и побегать вдали от проезжей части. Очень важно научить ребят тому, что играть рядом с дорогой опасно!