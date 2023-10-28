В центре внимания. Отопление в домах и уборка улиц.

В понедельник, 30 октября, на традиционной встрече со СМИ в администрации ОГО начальник УЖКХ Наталья Левина рассказала, что нужно делать, если в квартире недостаточно тепло, а начальник УКСиБ Надежда Белякова сообщила, как осуществляется уборка улично-дорожной сети в округе.

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