Для южноуральцев, оказавшихся в кризисной ситуации, работают «Телефоны доверия»

Для жителей Челябинска и Челябинской области, оказавшихся в кризисной ситуации, нуждающихся в помощи и эмоциональной поддержке специалистов-профессионалов (педагогов-психологов, психотерапевтов, психиатров), функционирует следующие бесплатные «Телефоны доверия».
Единая общероссийская линия для детей, подростков и их родителей (Детский телефон доверия)
8-800-200-01-22 (круглосуточно)
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области
264-24-35
Телефон доверия на базе Областной клинической специализированной
психоневрологической больницы №1
269-77-77 - по будням с 17.00-09.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно
Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»
721-04-57 - ежедневно с 08.00 - 19.45
Кризисный центр г. Челябинска
735-51-53 - Служба экстренного реагирования (круглосуточно)
735-51-61 - Телефон доверия для взрослых (круглосуточно)
735-02-18 - Консультация психолога, юриста. Вопросы по Временному убежищу «Кризисная квартира»
Интернет-служба экстренной психологической помощи (МЧС)
7 (495) 989-50-50 (круглосуточно)