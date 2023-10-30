Озерск спортивный.

С приходом холодов спортивная жизнь Озерска не замирает, а становится всё более яркой и наполненной событиями.

Обзор последних спортивных новостей: успехи юных хоккеистов и фигуристов на челябинском льду, а также традиционные городские турниры по мини-футболу и баскетболу - в нашем сюжете.