Озерск спортивный.

О том, что топливо расходуется в больших объемах, заметило руководство одного из муниципальных предприятий. Было установлено, что «исчезло» около 125 литров топлива. Сумма причиненного ущерба составила около 5000 рублей. Подробнее
Для жителей Челябинска и Челябинской области, оказавшихся в кризисной ситуации, нуждающихся в помощи и эмоциональной поддержке специалистов-профессионалов (педагогов-психологов, психотерапевтов, психиатров), функционирует следующие бесплатные «Телефоны доверия». Подробнее
В 2024 году число бюджетных мест в российских вузах составит 591 тыс. 967. Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Такие цифры одобрил координационный совет при правительстве РФ, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области. Подробнее