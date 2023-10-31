Погодный сюрприз: Ноябрь в этом году на Урале будет теплее обычного.

На Урале в этом году ноябрь будет на один градус теплее обычного – прогноз аномалий температуры и осадков на месяц представил Гидрометцентр России.

«Азиатская часть. Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; в Курганской и Челябинской областях, на северо-востоке Якутии, на западе Чукотского автономного округа – на 1 градус выше», – говорится в обзоре.

Напомним, средняя температура воздуха в ноябре на Южном Урале составляет минус 6-7 градусов. В теплые годы она достигает минус 1-3, в холодные – до минус 13-15 градусов.

Ожидаемое количество осадков близко к средним многолетним значениям.

По словам главного синоптика ФГБУ «Уральского УГМС» Галины Шепоренко, циклон, поднимающийся по Европейской территории России на север, выносит тепло. Часть теплого воздуха проникнет на Урал. В пятницу, 3 ноября, оттепель распространится на территорию не только Свердловской области, но в целом охватит Средний и Южный Урал, температура днем будет плюс 2-7, на Южном Урале – до 8-11. В Свердловской области и Пермском крае ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), гололед. На Южном Урале осадков будет немного.

В субботу, 4 ноября, ожидается прохождение через Урал холодного участка атмосферного фронта, осадки в основном небольшие, выпадут ночью, днем ослабеют и прекратятся. Температура воздуха ночью минус 1-6, днем – от минус 4 до плюс 1. Далее, 5-6 ноября погоду определит периферия антициклона: существенных осадков не ожидается. Температура ночью минус 3-8, днем – от минус 3 до плюс 2 градусов.

https://dostup1.ru/society/Pogodnyy-syurpriz-Noyabr-v-etom-godu-na-Urale-budet-tepleeobychnogo_169835.html