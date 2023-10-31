Озерск примет участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству.

В читальном зале городской библиотеки прошёл проектный семинар по обновлению территории вокруг пруда на проспекте Карла Маркса. В семинаре приняли участие шестьдесят человек разного возраста и профессий.

В начале семинара к собравшимся жителям города обратилась заместитель главы Озерского городского округа Ольга Уланова:

– Мы проводим семинар для того, чтобы нам с вами выработать общее мнение, как мы будем развивать эту территории, поскольку здесь пересекаются интересы различных групп жителей города.

Что даёт округу участие во Всероссийском конкурсе? Прежде всего – привлечение финансирования.

Все наши идеи, которые мы сегодня предложим, помогут разработчикам создать образ территории, которая должна стать комфортной и привлекательной для всех нас.

Для того, чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе в 2024 году, Озерск начал готовиться уже сейчас. В город приехала команда проектной организации ООО «Сибирская Лаборатория Урбанистики», которая совместно с жителями будет разрабатывать концепцию благоустройства.

31 октября они провели проектный семинар. Организаторы отметили, что мероприятию предшествовало анкетирование по выбору территории, оно проводилось с 19 по 28 октября, а информация о проектном семинаре была размещена на сайте органов местного самоуправления. Все, кто собрался в библиотеке, а это были старшеклассники, студенты, экологи, представители общественных организаций, работники культуры и социальной сферы, ветераны, представители администрации, объединились в десять команд.

Семинар состоял из четырёх этапов: знакомство с проектировщиками, презентация примеров реализации современного благоустройства, проектов Всероссийского конкурса, работа в командах на темы: «Территория сегодня. Сценарии» и «Территория в будущем», презентация и обсуждение проектов.

Наталья Подшивалова, ведущий архитектор проекта:

– У нас большая команда, которая совместно работает над проектами. Также мы привлекаем наш экспертный совет, советуемся с ними, как сделать проект лучше, обсуждаем пространство с архитектурной точки зрения и с экономической. Мы работаем по всей стране, более десяти лет. Сотрудничали с тридцатью городами, разработали много различных проектов – мастер-планов, больших концепций развития городов, также работали над благоустройством территорий. Наши проекты 25 раз становились победителями конкурса, многие из проектов уже были реализованы или находятся в стадии реализации.

Сейчас мы приехали к вам, чтобы подготовить проект на Всероссийский конкурс. Нам важно найти свою изюминку, чтобы это не было безликим пространством, а уникальным именно для вашего города.

Вовлечение в обсуждение жителей города очень важно, и этот семинар позволит нам получить от вас обратную связь.

Елена Груздева, социолог:

– Мы с вами все вместе будем проектировать территорию для вашего прекрасного города, хозяевами которого вы все являетесь.

Проектный семинар – это не финиш, это маленький, но очень важный этап, поскольку здесь собрались разные демографические группы, люди разных профессий, со своими взглядами, идеями и пожеланиями.

Мы вместе прошли этап выбора территории вокруг городского пруда, сейчас мы обсудим, какой она должна быть, далее мы будем анализировать. По желанию у нас есть образовательные семинары, фокус группы, интервьюирование у нас уже запущено с разными группами, с разными жителями, а также творческий конкурс.

Когда мы соберём всё: пожелания, возможности, ограничения, мы проведём презентацию предконцепции. Всё, что мы сегодня придумаем, наши архитекторы соберут в единую предконцепцию и вновь предложат посмотреть её и обсудить, для того, чтобы мы убедились, что мы друг друга правильно поняли. Профессионалы – наши архитекторы и экономисты всё обработают и просчитают, насколько это реализуемо, продумают, как это отразится далее на развитии города.

Для работы каждой группе были выданы карты и анкеты, чтобы обозначить проблемы, плюсы, ценность этой территории и написать предложения.

В ходе семинара было важно составить техническое задание на проектирование, активировать жителей города, чтобы включить их в работу на следующих этапах. После презентации состоялось подведение итогов. Специалисты и жители города отметили удобное местоположение, пешеходную доступность, наличие водоёма, возможность кормления уток. Проблемами территории были названы: близость к устаревшему рынку, плохое освещение, малое количество озеленения, внешний вид водоёма.

Самыми популярными предложениями жителей стали: очистка водоёма, установка освещения и современной подсветки, высадка озеленения, продление велодорожки, замена детского оборудования, размещение качелей для взрослых. Все эти предложения буду учтены при подготовке презентации концепции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56149/