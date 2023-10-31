В связи с неблагоприятными погодными условиями в округе возникла сложная дорожная ситуация.

Сегодня на утреннем рабочем совещании глава округа потребовал усилить работу по устранению талого снега с дорог.

Напомним, что контракты с подрядчиками заключены, уборку контролирует Управление капитального строительства и благоустройства. В старом городе за уборку отвечает ИП Вострякова, на ДОКе – ООО «Портал».

Вчера была проведена уборка ул. Дзержинского, б. Гайдара, ул. Иртяшская и ул. Кыштымская.

2 ноября подрядчики вышли на уборку улично-дорожной сети с семи утра, приступили к уборке следующих участков: ул. Челябинская, пр. Ленина. Далее уборочная техника перейдёт на ул. Космонавтов, Свердлова, пр. Победы, ул. Комсомольская, ул. Мишенкова, ул. Семашко. На уборке задействованы два грейдера и шесть тракторов, а также дорожные рабочие.

Просьба к водителям обязательно соблюдать безопасный скоростной режим.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56150/