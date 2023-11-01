Ситуацию по уборке дорог и тротуаров в Озерске комментирует начальник УКСиБ.

В адрес администрации поступают многочисленные жалобы, связанные с очисткой улично-дорожной сети от снега.

Отметим, что муниципальные контракты на обслуживание улично-дорожной сети заключены до конца года, средства бюджета до подрядчиков доведены. Напомним, что в настоящее время за состояние улично-дорожной сети в округе отвечают несколько подрядчиков: в старой части города работу ведёт ИП Вострякова, на ДОКе – ООО «Портал», который также убирает и загородные трассы. Содержанием дорог в посёлке Метлино занимается ИП Бибик, в посёлке Новогорный – ООО «Челавтодор».

Ситуация на дорогах сложилась непростая. Три дня непрерывно шёл дождь со снегом, а затем температура воздуха поднялась выше плюсовой отметки, это стало испытанием для людей и спецтехники.

На сегодня подрядчики принимают все меры, чтобы как можно быстрее устранить последствия сложных погодных условий. Вся техника, имеющаяся в наличии подрядчиков, ежедневно работает по своим направлениям.

Об обстановке на дорогах на сегодняшний день доложила начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова:

– Непогода с обильными осадками бушевала по всей Челябинской области. Снег шел почти трое суток. Подрядные организации, осуществляющие уборку улично-дорожной сети, со снегом на дорогах справились, но с тротуарами ситуация была на много хуже. Не успели подрядчики вывезти снег, как регион накрыла волна потепления до плюс семи градусов с дождями. Понятно, что образовалась снежная каша. За один день с такими погодными явлениями не справится. Работы по уборке снега с улично- дорожной сети продолжаются.

Вчера дорожные службы работали на улицах: Челябинская, Колыванова, Мишенкова, Комсомольская, Космонавтов, Строительная, Свердлова, Семашко, Архипова, Ермолаева, Парковая.

Сегодня запланирована уборка на улицах: в старом городе – Уральская, Кирова, Набережная, пер. Советский. На ДОКе: Дзержинского, Матросова, Верхняя, Калинина, пер. Связи. Поселок Татыш. Убирать будут и дороги, и тротуары.

Задействовано 8 единиц техники: 2 грейдера, 1 комбинированная дорожная машина, 5 тракторов.

На праздничные и выходные дни планируются работы в основном по очистке тротуаров как в старой части города, так и на ДОКе. Тяжелой техникой такие работы выполнять невозможно из-за ширины тротуаров, поэтому будет задействовано 6 единиц техники: 5 тракторов, 1 комбинированная дорожная машина.

По прогнозу погоды ночью будут минусовые температуры, возможен мокрый снег, на улицах может образововаться гололёд. Поэтому жителей города и водителей просим быть предельно осторожными.

Опасные участки дорог, такие как спуски, подъемы, перекрестки, при необходимости будут обрабатываться противогололедными материалами.

Подрядчикам дано поручение как можно оперативнее убрать с тротуаров ледяную шугу, для этого будут работать трактора с мётлами, которые постепенно будут прочищать пешеходные зоны до асфальта. Уборка тротуаров будет проводиться как в старом городе, так и на ДОКе, параллельно с очисткой автодорог.

Контроль за работой подрядчиков осуществляется постоянно, все замечания по качеству работы подрядчиков мы фиксируем в актах, указываем сроки их устранения, направляем их подрядным организациям. Если в указанные сроки недостатки не устраняются, будем применять штрафные санкции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56168/