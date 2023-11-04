Новости ДЭБЦ.

Детский эколого-биологический центр известен всем озерчанам – от мала до велика! Здесь дети познают окружающий мир и учатся любить природу.

Здесь живут лошади, пони, козы, верблюд, кролики, морские свинки, самые различные птицы и даже кенгуру!

Многие из животных и птиц попали сюда с травмами, голодными – часть из них смогли выходить специалисты ДЭБЦ, а часть осталась жить в стенах центра. Но всех ли может принять руководитель Наталья Косажевская? Всем ли можно оказать помощь в стенах старого-доброго СЮНа? Все подробности – в нашем сюжете!

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