Отдел по вопросам миграции предлагает гражданам воспользоваться услугой предварительной записи на прием.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает, что с целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием государственных услуг в сфере миграции записаться на прием к специалистам возможно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Записаться на прием посредством Единого портала может каждый зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг, выбрать необходимую услугу и тип получения услуги «записаться на прием». Затем выбрать подразделение по вопросам миграции, в которое необходимо обратиться, а также удобное время.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г.

Озерск расположен по адресу пр. Ленина, 40.

Контактный телефон: 8-(35130)-2-86-92, 8-(35130)-2-85-66

Прием граждан проводится ежедневно (кроме воскресенья)

Понедельник: 09.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 (понедельник после рабочей субботы - не приемный день)

Вторник: 10.00 - 12.00; 13.00 - 19.00

Среда: 09.00 - 13.00

Четверг: 09.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Пятница: 09.00 - 13.00

Суббота: 09.00 - 12.00 (1-я и 3-я субботы месяца - приемные дни, за исключением праздничных дней)