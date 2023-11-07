ООО «Озерскгаз»: информация для жителей.

Уважаемые жители округа!

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 18.03.2023 № 71-ФЗ (далее – Закон № 71-ФЗ) в отношении условий предоставления коммунальной услуги – газоснабжение. Цель изменений – создание безопасных условий эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно пункту 4 статьи 157.3 ЖК РФ техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в этом же многоквартирном доме осуществляются одной специализированной организацией.

В Озерском городском округе единственной специализированной газораспределительной организацией является ООО «Озерскгаз».

В силу подпункта. «к» пункта 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунальных – бытовых нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.007.2008) № 549 абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, путем своевременного заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и (или) договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 3 договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в МКД, заключенные до 01 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют, до их прекращения или расторжения. Но не позднее 01 января 2024 года.

На основании вышеизложенного и во избежание угрозы причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, предлагаем пользователям и нанимателям жилых помещений заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в установленном законом порядке.

Информация ООО «Озерскгаз».