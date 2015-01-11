Рекордный с лета суточный прирост случаев коронавируса зафиксирован на Южном Урале.

Как следует из ежесуточной сводки регионального управления Роспотребнадзора, 9 ноября COVID-19 подтвержден у 234 человек.

Больше всего заразившихся в Челябинске – 114 (8 ноября – 49), Магнитогорске – 27 (26) и Миассе – 25 (49).

«По состоянию на 9 ноября, на территории Челябинской области зарегистрирован 418 тыс. 561 случай новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения – 12243,6)», – говорится в комментарии.

Исследования на COVID-2019 проводятся в 31 лаборатории, обеспеченность их тест-системами достаточная. С 2020 года обследованы на ковид 8 млн 812,3 тыс. южноуральцев, в том числе за последние сутки – 1873.

«В связи с сохраняющейся эпидситуацией (...) гражданам необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазинах, транспорте и так далее)», – рекомендуют санитарные врачи.

https://dostup1.ru/medicine/Rekordnyy-s-leta-sutochnyy-prirost-sluchaev-koronavirusa-zafixirovan-na-Yuzhnom-Urale_170118.html