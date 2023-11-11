В центре внимания. «Наш дом-наш двор-наш город»: итоги 2023 года.

С 05 по 10 ноября в городе Самара проходили Всероссийские соревнований по боксу среди мужчин 19-40 лет на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Александровича Шишова. Подробнее
С этих слов глава округа Евгений Щербаков начал рабочую встречу по вопросам организации надежного теплоснабжения и надлежащего обеспечения услугами горячего водоснабжения потребителей муниципального образования. Подробнее
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками через приложения площадок для объявлений – злоумышленники вызывают доверие собеседника, которому звонят из знакомого сервиса, а затем пытаются похитить его средства. Подробнее
Госкорпорация «Росатом» направила 12 млн рублей на приобретение трех квартир для медиков Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) – это позволит привлечь в город врачей узких специальностей и повысить уровень медицинского обслуживания. Подробнее
О том, чем завершаются работы в рамках программы «Наш дом – наш двор – наш город», запланированные на 2023 год, на встрече с журналистами рассказала специалист управления капитального строительства и благоустройства Александра Иванова.