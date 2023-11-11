Озёрск творческий. Новости театра кукол «Золотой петушок».

В Челябинской области с начала зимы усилят меры по профилактике ДТП. Региональная ГИБДД намерена останавливать автомобили с летними шинами. Кроме того, в регионе увеличат число камер фото- и видеофиксации. Эти и другие меры обсудили на сегодняшней пресс-конференции инспекторы и дорожники. Подробнее