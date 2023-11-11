Озёрск творческий. Новости театра кукол «Золотой петушок».

Ежегодные традиционные соревнование проводились два воскресения подряд 5 и 12 ноября на площадке СК "Авангард" в посёлке Татыш. 5 ноября участвовали ветераны (50+), а 12 ноября – абсолютная категория. Всего в турнире приняли участие 33 человека. Подробнее
В Челябинской области с начала зимы усилят меры по профилактике ДТП. Региональная ГИБДД намерена останавливать автомобили с летними шинами. Кроме того, в регионе увеличат число камер фото- и видеофиксации. Эти и другие меры обсудили на сегодняшней пресс-конференции инспекторы и дорожники. Подробнее
Медведя установят на входе в парк со стороны улицы 40 лет Октября. Косолапый, по замыслу, будет дремать, что символизирует скрытую силу и мощь ядерной державы. Такой подарок жителям к Новому году сделали «Росатом» и ядерный центр. Подробнее
С 05 по 10 ноября в городе Самара проходили Всероссийские соревнований по боксу среди мужчин 19-40 лет на призы Заслуженного мастера спорта СССР, Чемпиона мира, обладателя Кубка мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Василия Александровича Шишова. Подробнее
С этих слов глава округа Евгений Щербаков начал рабочую встречу по вопросам организации надежного теплоснабжения и надлежащего обеспечения услугами горячего водоснабжения потребителей муниципального образования. Подробнее
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками через приложения площадок для объявлений – злоумышленники вызывают доверие собеседника, которому звонят из знакомого сервиса, а затем пытаются похитить его средства. Подробнее
Озёрский театр кукол "Золотой петушок" получил Гран-при на фестивале "Патриот" в Краснодаре со спектаклем «Петр I – жизнь и деяния» режиссёра Дмитрия Ерохина за яркое, оригинальное и вразумительное воплощение истории России. Своими впечатлениями от фестиваля с нами поделились артисты театра.