На главной площади Снежинска будет дремать медведь.

Медведя установят на входе в парк со стороны улицы 40 лет Октября. Косолапый, по замыслу, будет дремать, что символизирует скрытую силу и мощь ядерной державы. Такой подарок жителям к Новому году сделали «Росатом» и ядерный центр.

Сейчас над скульптурой работают мастера. Спящего топтыгина покажут снежинцам в день открытия новогоднего городка. Медведь станет центральной композицией. Позади него «вырастут» огромные ледяные богатыри. У главной елки также зальют «тарелки» с подсветкой, установят две горки с красивым ледяным орнаментом по бокам, а сам новогодний городок украсят гирляндами и светодиодными снежинками.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-glavnoy-ploshchadi-snezhinska-budet-dremat-medved/