В театре «Наш дом» с триумфом прошел творческий вечер заслуженного артиста России Николая Скрябина.

Воскресной встрече со зрителями 12 ноября предшествовал показ двух спектаклей, значимых для мастера сцены.

Легендарная постановка Николая Воложанина «Персидская сирень» с неизменным успехом идет на нашей сцене уже 26 лет. Герои заслуженных артистов России Елены Шибакиной и Николая Скрябина постарели, но, исповедальная нота в пьесе Николая Коляды продолжает звучать. И, все так же, как много лет назад, зрители смеялись, размышляли, украдкой смахивали слезы.

Герои пьесы Дональда Ли Кобурна «Игра в джин» Веллер Мартин и Фонсия Дорси, которых блистательно играют Николай Скрябин и Ольга Литвинцева с другого континента. Но проблемы, которые поднимает автор, возникают во все времена и во всех странах. И зрители в зале, сопереживая персонажам, задумывались и о собственной судьбе.

И вот, настал воскресный вечер, и бенефициант пригласил любимых зрителей в путешествие по миру поэзии, выстроив программу в последовательности букв русского алфавита.

Николай Павлович удивительный человек. Казалось бы, он знает уже столько, что пора бы и остановиться. Но нет, жажда творчества, стремление к новому и неизведанному позволяют совершать открытия и восторженно делиться ими с окружающими.

Поэтический марафон продолжался полтора часа. Актер мастерски удерживал внимание зала, меняя интонацию, рассказывая небольшие занимательные истории, переходя от одного жанра к другому.

Представляя того или иного автора, Николай Павлович приводил факты его биографии, создавалось ощущение, что со многими из них он хорошо знаком лично, живет в мире поэтических грез.

Установился удивительный контакт со зрителями, которые сопереживали, внимательно вслушиваясь в каждую строчку, произносимую чутким, внимательным собеседником.

Сергей Есенин и Николай Гумилев, Роберт Рождественский и Дмитрий Кедрин, Александр Кушнер и Осип Мандельштам, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский и многие другие, чьи бессмертные строки звучали со сцены в этот волшебный вечер.

Николай Павлович ответил на вопросы журналиста, с нежностью и трепетом рассказал о малой родине, родителях, бабушке.

Прозвучали песни группы «Dropps» в составе Аллы Зориной и гитариста Александра Караваева.

Вечер завершился. Любимый артист, который в этом году отмечает юбилей, получил невероятное количество цветов, признаний, пожеланий.

Текст: Светлана Гурина

Фото: Владимир Оськин, Владимир Чирков

Источник: https://teatr-ozersk.ru