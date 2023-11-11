В Озерске прошел открытый Чемпионат Озерского городского округа по настольному теннису.

Ежегодные традиционные соревнование проводились два воскресения подряд 5 и 12 ноября на площадке СК "Авангард" в посёлке Татыш. 5 ноября участвовали ветераны (50+), а 12 ноября – абсолютная категория. Всего в турнире приняли участие 33 человека.
В итоге победителями и призерами Чемпионата стали:
Женщины:
1. Якимова Виталина (Управление ФГУП "ПО "Маяк", г. Озёрск)
2. Василина Ольга (ФГУП "ПО "Маяк", г. Озёрск)
3. Майорова Ирина (г. Снежинск)
Мужчины:
1. Зеленин Андрей (МБУ "Арена", г. Озерск)
2. Безукладников Эдуард (ФГУП "ПО "Маяк", г. Озёрск)
3. Лобанов Александр (ФГУП "ПО "Маяк", г. Озёрск).
Победители и призёры были отмечены памятными медалями.
Федерация настольного тенниса Озерского городского округа благодарит Управление ФКиС администрации и МБУ "Арена " за помощь в организации и проведении Чемпионата.
Информация Управления по физической культуре и спорту администрации округа.