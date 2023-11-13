Челябинские хоккеисты будут покупать 10 кг корма для животных за каждую штрафную минуту.

Хоккеисты челябинского «Трактора» будут покупать 10 кг корма для животных за каждую минуту удаления.

Сообщается, что с 14 ноября клуб запускает акцию совместно с одним из производителей кормов для кошек и собак.

«Теперь за каждую минуту удаления игрока "Трактор" будет отправлено 10 кг корма в приют четвероногим друзьям», – следует из комментария.

В пресс-службе «черно-белых» говорят, что с начала сезона у парней набралось штрафа на 2,1 тонны. «Этот корм уже совсем скоро отправится к нашим подопечным», – уточнили в ХК.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-hokkeistybudut-pokupat-10-kg-korma-dlya-zhivotnyh-za-kazhduyu-shtrafnuyu-minutu_170283.html