До весны не будить: в Челябинском зоопарке уснули медведи.

В Челябинском зоопарке все медведи залегли в берлоги.

«Первым уснул старичок Харитон – еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш. Традиционно сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому и лично проверили зимнюю перину на мягкость. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а вот Малыш внес свои корректировки в объем подстилки, старательно выгреб излишки из своей спальни», – комментируют в зоопарке.

В дикой природе некоторым зверям необходима зимняя спячка, чтобы пережить холода. Это касается сурков, енотов, тушканчиков, енотовидных собак, сонь, гималайских и бурых медведей. Им труднее зимой добывать пищу, поэтому они накапливают заранее запасы жира, а сон позволяет расходовать их экономно. Медведей во время сна не должны беспокоить посторонние люди, поэтому подходить к закрытому вольеру могут только знакомые зверям сотрудники. Зоологи проверяют, благополучно ли проходит спячка.

Медведи проснутся, когда на Южный Урал вернется солнечная и теплая погода. Как правило, из спячки они выходят в конце марта. Но если зима выдается долгой, животные могут проспать и апрель.

https://dostup1.ru/society/Do-vesny-ne-budit-v-Chelyabinskom-zooparke-usnuli-medvedi_170456.html