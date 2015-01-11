«Предоткрытие» на ЕГОЗЕ

ГЛК "Егоза" наконец-то готов сообщить всем радостную новость.

"МЫ ОТКРЫВАЕМСЯ!"

Две длинные трассы с искусственным снегом, сноуборд парк, тюбинг, прокат, мангальные зоны. Все это для вас уже в эту пятницу.

Ждем Вас по графику:

ПТ с 12:00 до 17:00,

СБ и ВС с 10:00 до 17:00.

Цены за услуги с прошлого года не изменились. С ними можно познакомится на странице: http://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Обращаем Ваше внимание, что это как бы "предоткрытие", так как не будет праздничной программы, не будут работать ресторан и новые теплые раздевалки.

Go на гору!

Для жителей города Озёрска подготовлен отдельный сюрприз!

По пятницам, субботам и воскресеньям доехать с комфортом до горы можно будет по цене от 130 рублей с человека! Трансферы на ГЛК ЕГОЗА осуществляет такси "Фортуна" - https://vk.com/ozersktaxi.