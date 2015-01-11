В Кыштыме и Озёрске идёт сбор вещей для семьи, пострадавшей от пожара в Тайгинке

Из центральной городской больницы Кыштыма выписали погорельцев из Тайгинки: пожилых супругов 77 и 78 лет и их 38-летнюю дочь-инвалида.

Напомним, пожар произошёл из-за замыкания электропроводки утром 3 декабря в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома 12 на улице Мира. Вся семья была госпитализирована в реанимационное отделение горбольницы с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. Особую тревогу у медиков вызывало состояние главы семейства. Врачам удалось спасти жизни пострадавших. Теперь им требуется иная помощь – гуманитарная, поскольку огонь уничтожил всё их имущество.

Погорельцы нуждаются в постельном белье, полотенцах, одеялах, подушках, посуде, продуктах питания, средствах гигиены, мебели, одежде. Сбор вещей ведут волонтёры Кыштыма и Озёрска. Всё необходимое доставляется в кыштымский храм Рождества Христова, а отсюда, после сортировки, будет передан нуждающейся семье в Тайгинку.

На чужую беду уже откликнулись волонтёры проектов «Вещеворот» и «Настенька», прихожане озёрского храма Покрова Пресвятой Богородицы, сердобольные жители обоих городов. Все вопросы, связанные с передачей гуманитарной помощи пострадавшим от пожара, можно задать Евгению Шитикову по телефону +7 908 57 22 593.

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