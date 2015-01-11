Разноцветный праздник для особенных детей

Ежегодно под эгидой губернатора в столице Южного Урала проводятся мероприятия, которые приурочены к Международному дню инвалида. 7 декабря во Дворце культуры Железнодорожников собрались 600 школьников с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов Челябинской области. От Озерского городского округа на праздничное мероприятие получили приглашение 22 ребёнка в возрасте с 6 до 17 лет.

Как отметила министр социальных отношений Татьяна Никитина, для особенных детей специально был подобран формат праздника с интерактивной частью, где каждый был вовлечен в игровой процесс.

В соответствии с постановлением правительства Челябинской области о перечне мероприятий в сфере социальной политики за счёт средств областного бюджета праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится ежегодно. Приглашение от Министерства социальных отношений принять участие в областном празднике получили озерские особенные дети.

– У многих детей-инвалидов нет возможности посещать даже школу, – отмечает руководитель общественной организации «Наши дети» Светлана Полеева. – Не всегда они чувствуют себя комфортно на общих мероприятиях для детей. Эта поездка – это уникальная возможность, не только для детей, но и для взрослых выехать в компании друзей в большой город, получить яркие позитивные впечатления и эмоции.

За счёт средств муниципальной программы по социальной поддержке населения специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения был организован комфортабельный автобус, в котором детям и сопровождающим их взрослым было не только тепло и комфортно, но весело и интересно.

– Этот день запомнится нам надолго, – рассказывает о поездке педагог-организатор клуба "Наши дети" Елена Фомичева. – Автобус был очень удобный с огромным телевизором, по которому дети всю дорогу смотрели мультфильмы. Уже знакомый нам ДК Железнодорожников радушно принимал своих маленьких гостей. Концерт прошёл на ура! Но и это было ещё не все. В конце мероприятия каждого ребёнка ждал подарок и воздушный шар. Во дворце культуры работали буфет и столовая с горячим питанием, внимательные организаторы и помощники. Именно так должны проходить подобные мероприятия.

Юным гостям было предложено принять участие в игровой и концертной части праздника. Каждый из ребят попробовал себя в творческих мастер-классах по оригами, рисованию, любители аквагрима побывали в гостях у сказочного мастера, который сделал необыкновенные рисунки. Также привлекло внимание ребят волшебное шоу мыльных пузырей с необыкновенными превращениями. Кроме того, для ребят был подготовлен концерт и занимательный подарок – красочная энциклопедия.

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