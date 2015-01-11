Армейский форум-выставка «Служу России» пройдет в Челябинске

21 декабря в столице Южного Урала состоится форум-выставка армейской тематики «Служу России», посвященный окончанию призывной кампании «Осень-2016». Организаторами конференции выступили Челябинское региональное отделение «Союза Призывников России», Южно-Уральский Государственный университет, ЧРО «ДОСААФ России», управление общественных связей правительства Челябинской области. Форум «Служу России» – первый форум армейской тематики, организованный общественниками. «Мероприятие посвящено окончанию призывной кампании в Челябинской области и является связующим звеном между осенним и весенним призывом. Формирование положительного имиджа военнослужащего и опровержение всех отрицательных мифов о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, вот главная цель форума», – отметил Марсель Хазиев, председатель ВОО «Союз призывников России». Как отмечают организаторы, форум организован для будущих призывников, старшеклассников и студентов. Участникам мероприятия расскажут о подготовке к службе в вооруженных силах Российской Федерации, об условиях содержания личного состава, а также о трудоустройстве военнослужащих запаса на ведущие российские предприятия. С помощью интерактивных лекций будущие призывники убедятся, что служба в армии почетна и перспективна. В программу пленарного заседания форума запланировано многостороннее подписание соглашения о сотрудничестве в вопросе поддержки призывников, военнослужащих запаса между ЧРО «Союз Призывников России», министерством образования и науки Челябинской области, ЧРО «Опора России», ЧРО «ДОСААФ России», Челябинским областным военным комиссариатом, Южно-Уральским государственным университетом. Также в рамках армейского форума состоится выставка военной техники, предоставленной ЧРО «ДОСААФ России», на которой обучают будущих солдат. В зале, где будет проходить форум, будут представлены 18 федераций военно-прикладных видов спорта, которые развиваются в Челябинской области. Форум-выставка пройдет 21 декабря в городе Челябинск по адресу – проспект Ленина, дом 78В, УДК «Сигма» Южно-Уральского государственного университета. Регистрация участников начнется с 10.00. Подробную информацию можно получить по телефону: 8-951-770-00-00 (Марсель Русланович Хазиев), а также по электронной почте: [email protected] Справочно: Союз Призывников России (СПР) – независимая общественная организация, организованная солдатами – срочниками. Задачи организации: - психологическая и физическая подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, контроль условий содержания военнослужащих по призыву, трудоустройство военнослужащих запаса на российские предприятия. Пилотом проекта СПР выступает Челябинская область.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/armeyskiy-forum-vystavka-sluzhu-rossii-proydet-v-chelyabinske-36167