Директор ЗАО «Уралгидромонтаж» идет под суд

Предприятие задолжало работникам 12 миллионов рублей.

Прокурор ЗАТО г. Озерск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ЗАО «Уралгидромонтаж». Владимир Саватеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы работникам свыше двух месяцев).

По версии следствия, Саватеев имел реальную возможность для своевременной и полной выплаты работникам предприятия заработной платы, однако с апреля 2015 года по январь 2016 года её не выплачивал. При этом денежные средства, предназначенные для оплаты труда, директор ЗАО «Уралгидромонтаж» направил на «хозяйственные и иные нужды». О том, что у предприятия имелась возможность погашения задолженности по зарплате, свидетельствует следующий факт: по расчетным счетам предприятия осуществлялось активное движение крупных денежных средств в размере не менее 78 млн рублей, о чем Саватееву было достоверно известно.

Всего «обиженными» оказались 134 работника ЗАО «Уралгидромонтаж», не получившие оплату своего труда на общую сумму свыше 11,7 млн рублей.

На недвижимое имущество предприятия стоимостью около 60 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд.

Озерск.ру