МФК «Гранит» отправляется на 2-й тур Первенства России

15 декабря игроки команды МФК «Гранит» отправились на игры второго тура Первенства России по мини-футболу среди команд 1-й Лиги зоны «Урал-Зап.Сибирь», дивизион «Центр». Игры второго тура пройдут в СОК «Лидер» города Березовский с 16 по 18 декабря. За три игровых дня «Гранит» проведет четыре встречи. Соперниками нашей команды будут: 16 декабря – «ВИЗ-2000» (Екатеринбург) и армейская команда «Звезда» (Горный Щит), 17 декабря – «Нефтяник» (Нефтеюганск), 18 декабря хорошо известный озерским любителям мини-футбола «Металлург» (Магнитогорск).

Перед выездом на тур в команде произошли некоторые изменения. К сожалению, до конца сезона выбыл Виталий Пономарев, получивший тяжелую травму в игре Открытого Первенства ОГО. Дозаявлен в состав МФК «Гранит» игрок команды «Технезис» , лидирующей в городском первенстве, Михаил Кузьмин, 1988 г.р.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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