ХК «Гранит» продолжает лидировать в дивизионе «Мастер»

ХК «Заряд» (Челябинск) - ХК «Гранит» (Озерск) 1 : 6 (0:4; 1:2; 0:0)

Шайбы забросили: 6 мин – А.Демкин (Д.Созинов) - 0:1; 11 мин – А.Демкин (Д.Петрюк, В.Аникеев) 0:2; 13 мин – М.Куликов (Д.Климов) - 0:3; 17 мин – А.Демкин (М.Ковлягин) – 0:4; 30 мин – П.Матвеев (К.Полежаев) – 1:4; 35 мин – И.Валеев (Д.Петрюк, Г.Свирепо) – 1:5; 36 мин – М.Ковлягин (А.Демкин, Е.Алабугин) - 1:6.

ХК «Заряд» (Челябинск): К.Береснев (вр); К.Полежаев, Р.Шамсутдинов, Д.Легаев, Н.Дудин, В.Бобков, А.Тарасов (защ); П.Матвеев, С.Белолипецкий, М.Волосников, Э.Гайдуллин, С.Овчинников, Е.Бугров (к), В.Нехаев, А.Строганов, П.Ворожков, В.Бугров. Зап.вр: В.Чайка

ХК «Гранит» (Озерск): Е.Бабич (вр); Д.Климов, Д.Созинов, М.Ковлягин, Г.Свирепо, И.Захаров (защ); С.Михайлов, И.Валеев, Е.Алабугин (к), А.Савицкий, А.Демкин, Д.Петрюк, М.КАуликов, В.Аникеев. Зап.вр: А.Киселев.

Штраф: 8 мин - 0 мин

ЛДС «Юность» г. Челябинск, 50 зрителей.

Первый матч второго круга Открытого Чемпионата Челябинска в дивизионе «Мастер» ХК «Гранит» проводил с командой «Заряд» (игра первого круга 11:2). Итоговый результат вряд ли у кого вызывал сомнение, но тем не менее, можно отметить две особенности. Во-первых, это была самая, наверное, поздняя игра за всю историю озерского хоккея – начали в 22.10, завершили в 23.45. Во-вторых, если Вы, уважаемые читатели, обратили внимание я впервые не даю разбивку состава «Гранита» по пятеркам, т.к в течение матча получалось, что игроки перемешивались и сыграли каждый с каждым в самых удивительных сочетаниях. По большому счету, итог матча был определен уже в первом периоде, благодаря «хет-трику» Артема Демкина и сольному проходу Максима Куликова – 4:0 к 17 минуте. Наверное, такой результат повлиял расслабляюще на наших игроков и вплоть до 10 минуты второго периода и в обороне, и в атаке они совершали совершенно непозволительные ошибки, то теряя шайбу при выходе из своей зоны, то заковырявшись в средней зоне сами себе привозили контратаку, то вдруг решали сделать длинную диагональ через свою зону и нападающие соперника перехватывали этот пас с дальнейшим выходом 2Х1, 1Х0 на наши ворота. И если бы не уверенная игра на последнем рубеже Евгения Бабича, то к этой самой 10-й минуте второго периода на табло горели бы не благостные 4:1 (одну шайбу все-таки Евгений не смог отразить после выхода игроков «Заряда» 2Х0), а более напрягающие цифры. После того, как шайба побывала в воротах «Гранита» игроки встрепенулись и быстренько вернули себе спокойствие, забросив в течение полутора минут еще две шайбы в ворота «Заряда». На том, можно сказать, ледовое представление и закончилось. Третий период превратился в простую формальность: «Гранит» спокойно удерживал добытое преимущество и добавил в свою копилку очередные три очка.

Завтра, 17 декабря, ХК «Гранит» проведет очередной календарный матч Первенства Челябинской области в Златоусте с местной командой «Таганай». Игра состоится в ЛДС «Таганай». Начало в 13.00.

В период дозаявок за ХК «Гранит» будет заявлен защитник Артем Носов, 1986 г.р, выступавший в прошлом сезоне за клуб ВХЛ «Сокол» (Красноярск).

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский