Обреченные на сотрудничество. Экологические аспекты отношений маленького города Озерск с большой фирмой «Фортум»

Что нам известно об экологии сегодня? Что появилась дыра в озоновом слое планеты, что тают ледники, погружая древние Европейские столицы на дно морское, что наступает глобальное потепление, которого мы не ощущаем из-за лютых морозов. Все это как будто происходит не с нами, а где-то в телевизоре.

А давно ли вы отваривали свежих иртяшских раков на костре? Я напомню. Это было уже после того, как перестали ловить осетров в Москве-реке, после того как зоной жесткого карантина стал небольшой украинский город на реке Припять, и определенно после того, как самым грязным местом в Солнечной системе было признано что? – правильно, Карабаш. (Ох ты, это ж совсем рядом!) Новое экологическое мышление для нас и для всего мира – это не только плач по сгоревшим лесам, отравленной воде и уссурийским тиграм, упорно не желающим размножаться. Это рациональное природопользование, экономия, разумная забота о качестве жизни.

Мария Яковлевна Соболь, эксперт общественной палаты Челябинской области: «Когда-то мы все жили в стране настолько богатой природными ресурсами, что их принято было считать неограниченными».

15 декабря компания «Фортум», крупнейший мировой игрок на рынке энергоносителей, проводила на площадке Аргаяшской ТЭЦ круглый стол «Экологические аспекты взаимодействия основных участников схемы теплоснабжения Озерского городского округа». Для того, чтобы принять участие во встрече, в этот день свои текущие дела отложили несколько высокопоставленных городских чиновников, депутаты городского Собрания, общественники, экологи и даже один академик. Правда, об экологических аспектах на форуме говорили охотно и многословно, а о схеме теплоснабжения все больше недомолвками и как-то между строк. И вот почему.

Схема теплоснабжения, в сущности, представляет собой документ, устанавливающий основные принципы организации, простите за тавтологию, теплоснабжения в городе. В настоящий момент основным поставщиком тепла к нашим очагам является Аргаяшская ТЭЦ, построенная в 1954 году. АТЭЦ обеспечивает электроснабжение города и комбината «Маяк». Теплоносители – это побочный продукт, который, тем не менее, стал камнем преткновения между городом и компанией «Фортум». Принятая в Озерске в 2014 году (и впоследствии отмененная) схема предусматривала строительство собственной городской котельной установленной мощностью 450 Гкал/час, мягко намекая на то, что услуги АТЭЦ по поставке теплоносителей в скором времени окажутся невостребованными. Схема была утверждена тогдашним Главой администрации Павлом Качаном после того, как многие представители общественности, руководство «Маяка» и ММПКХ горячо высказались за отказ от Аргаяшской ТЭЦ ввиду соображений энергобезопасности режимного предприятия, удаленности поставщика от эпицентра нагрузок и того нелицеприятного факта, что долг ММПКХ перед «Фортумом» составлял девятизначную цифру. Это при том, что ОАО «Фортум» - не что иное, как филиал финской компании «Fortum», то есть агент иностранного капитала. Вот такая вот оказия!

На фото (слева направо): технический директор Аргаяшской ТЭЦ Сергей Кинерейш,

заместитель Главы администрации ОГО Иван Сбитнев,

главный энергетик ПО «Маяк» Виктор Гробовский,

руководитель Научно-образовательного центра «Развитие региональных социально-экономических систем»

Института экономики Уральского отделения РАН Сергей Гордеев

Новый этап развития отношений между Озерском и «Фортумом» наступил, как водится, с приходом нового состава Собрания депутатов и новой администрации. Судя по всему, вывод ММПКХ из состояния комы лучше производить, сидя за столом переговоров с кредиторами, а не указывая им на дверь. Не хочется думать, что проект новой схемы теплоснабжения, которую планируется принять до конца 2016 года, писался под дулом пистолета, но выбор у администрации поистине невелик. В реальности строительство новой котельной при наличии живой АТЭЦ ляжет тяжким бременем на городской бюджет.

Фарит Вакифович Хисамов, депутат Собрания ОГО: «Мы не можем выделить деньги на то, на что у нас денег нет!»

Надо сказать, что «Фортум» в целом зарекомендовал себя как надежный партнер. Холдинг направил огромные средства на ремонт и модернизацию АТЭЦ, установлено новое оборудование, фильтры, обеспечивающие КПД очистки выбрасываемого в атмосферу газа 99,5%. ТЭЦ, спроектированная под загрузку бурым углем, переводится на каменный уголь, в котором содержится гораздо меньше серы. В результате сжигания она также попадает в атмосферу в виде диоксида серы. А дальше выпадает в виде кислотного дождя, отравляя растительность и почву.

Холдинг проводит масштабные экологические и благотворительные кампании, на что, безусловно, имеет запас финансовых ресурсов, ибо занимает 4 место в мире по выработке тепловой энергии. Другими словами, компания ведет себя как цивильная организация с европейским подходом к делам и повышенным уровнем социальной ответственности.

Еще одним фактором в пользу сотрудничества с «Фортумом», является наша инфраструктурная взаимозависимость друг от друга. АТЭЦ – это специфический комплекс сооружений, который не перенести с одного места на другое и не переоборудовать под другое производство в случае, если Озерск откажется от услуг станции. В то же время, ТЭЦ и «Маяк» завязаны по гидравлической схеме. Изменение условий работы станции может привести к нежелательным последствиям для Теченского каскада водоемов, способным повлиять и на работу химкомбината. Стоит ли удивляться, что по заявлению заместителя Главы администрации Ивана Сбитнева раз в квартал с «Фортумом» проводятся встречи, где обсуждаются перспективные вопросы развития энерго- и теплоснабжения города и комбината.

Сергей Викторович Комарь, первый заместитель регионального исполнительного директора ОАО «Фортум»: «Мы обречены работать вместе».

26 декабря пройдут общественные слушания по принятию новой схемы теплоснабжения, куда всех заинтересованных убедительно просил прийти директор ММПКХ Александр Каюрин. Место проведения и точное время, надо полагать, будут объявлены дополнительно. Вопрос, предлагаемый к обсуждению, не сводится сугубо к экономическим или политическим проблемам. Это вопрос будущего уникального сооружения Аргаяшской ТЭЦ и поселка Новогорный, который создавался, чтобы ее обслуживать. Это вопрос выстраивания отношений с партнерами, от которых зависит наше экономическое благополучие. Это вопрос перспективного развития системы теплоснабжения - все ремонты, реконструкции и создание новых элементов невозможны без правового обоснования, которое дает схема. Это, в конце концов, вопрос экологический, поскольку схема – есть документ, определяющий, в том числе, и порядок использования земли и иных ресурсов.

Призываю вас прийти и пристально взглянуть в глаза людям, утверждающим, что они действуют в ваших интересах, и, не поддаваясь на сиюминутные эмоции, сделать мудрый выбор, к которому администрация обещала прислушаться.

Егор Абдалов