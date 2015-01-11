Спешите на «Шоу мыльных пузырей»!

Уважаемые зрители!

С 3 января по 6 января 2017 года, в 16.00 и 18.00, в малом зале Озёрского театра кукол будут проходить VIP-представления для самых маленьких зрителей – «Шоу мыльных пузырей».

Количество мест на каждое представление ограничено, поэтому следует делать предварительные заявки и выкупать билеты до 30 декабря 2016 года.

Стоимость билета: 800 рублей – детский билет и 600 рублей – билеты для взрослого зрителя.

В стоимость детского билета входит игрушка, сладкий подарок и индивидуальное общение с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ну, а взрослые, кроме замечательного шоу, будут иметь возможность запечатлеть своё чадо на коленях у Деда Мороза и угоститься бокалом шампанского.

Вся дополнительная информация у администраторов театра (тел. 4-83-98) и в кассе театра (тел. 4-98-80).