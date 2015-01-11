Операция «Район» принесла свои результаты

С 16 по 17 декабря 2016 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие представители народных дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты», администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции раскрыли 7 преступлений, за совершение преступлений задержали 7 лиц, а также 2 лица, находящихся в розыске.

Выявлено 129 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 39, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 58, в том числе за уклонение от исполнения административного наказания – 24, за иные правонарушения – 32.

Сотрудники по делам несовершеннолетних выявили 10 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей, 2 факта нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. По всем выявленным правонарушениям составлены административные протоколы.

В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции проверили 18 мест концентрации правонарушителей, 151 лицо подучетной категории, из них 22 лица, состоящих под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия за нарушение правил хранения оружия, было изъято 4 единицы оружия.

В ходе проведения специального мероприятия сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости из квартиры, расположенной в поселке Новогорный. Было изъято 6 литров. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции в ходе проведения операции «Район» изъяли 0,263 грамма синтетических наркотических средств.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск