«Зимние каникулы» начались в декабре

Уважаемые горожане!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период с 19 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на территории Озерского городского округа будет проводиться профилактическое мероприятие "Зимние каникулы".

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД, проведут комплекс информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, особое внимание инспекторского состава будет обращено на соблюдение водителями скоростного режима вблизи общеобразовательных организаций, правил проезда пешеходных переходов и других основ ПДД, а также на выполнение требований безопасности при перевозке детей – использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

Зимние каникулы - это не только время отдыха, это еще и время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых. Чтобы избежать трагедии сотрудники ГИБДД рекомендуют взрослым и детям помнить и соблюдать основные правила поведения на улице:

- короткий световой день, ранние сумерки, ухудшают зрительное восприятие объектов. Переход через дорогу в неблагоприятную погоду требует особого внимания, так как обзор дороги ухудшается. Не спешите при переходе проезжей части в непогоду, убедитесь в его безопасности;

- в темное время суток или в сумерки используйте на одежде световозвращающие элементы. С ними Вы и Ваши дети будут гораздо заметнее на дороге и это поможет водителю вовремя предотвратить несчастный случай;

- не забудьте пристегнуть своего ребенка в автомобиле! Безопасность ребенка в автомобиле – ваша забота!

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, для сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения водителям необходимо усилить бдительность, а детям быть внимательнее при нахождении на проезжей части дороги!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск