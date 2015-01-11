Озерская полиция проводит мероприятия по декриминализации алкогольной отрасли

В целях выявления и пресечения преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, на территории Озерского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь».

Уважаемые граждане! Предупреждаем вас об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, в том числе через сеть Интернет. Приобретение алкогольной продукции по ценам более низким, чем установленные приказами Минфина России, а также алкогольной продукции с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинах опасно для жизни и здоровья.

Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о фактах незаконного оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, просим сообщить в полицию по телефону горячей линии (35130) 2-50-85, 2-00-50 или 02.

Заместитель начальника полиции

по оперативной работе

Дмитрий Плаксин