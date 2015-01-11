В Озерске создана еще одна добровольная народная дружина

С 2014 года на территории Озерского городского округа действует народная дружина «Озерская». 20 октября 2016 года общим собранием граждан была создана еще одна дружина под названием «Озерские автомобилисты».

В актовом зале Администрации 19 декабря в торжественной обстановке представителям дружины глава Озерского городского округа Олег Костиков, глава администрации Евгений Щербаков и генеральный директор «Производственного объединения «Маяк» Михаил Похлебаев вручили свидетельство о внесении народной дружины «Озерские автомобилисты» в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Челябинской области.

Основными задачами дружины являются содействие полиции в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения, распространении правовых знаний и разъяснение норм поведения в области безопасности дорожного движения. Дружинники будут участвовать в совместных патрулированиях с сотрудниками дорожно-патрульной службы в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий округа.

Желающие вступить в народные дружины «Озерская» или «Озерские автомобилисты» могут обратиться в полицию по адресу: пр. Ленина 37, каб. 8, тел. 2-84-80.