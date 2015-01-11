Руку озерчанки избавили от блендера

20 декабря 2016 (вторник) в 14.30 на спасательную базу (ул. Архипова, 10А) пришла озерчанка, проживающая по пр. Карла Маркса, с просьбой освободить палец ее руки из-под ножа блендера. Спасатели применили слесарный инструмент и освободили руку озерчанки от кухонного прибора.

В 19.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонил озерчанин с просьбой извлечь его отца из ванны (78 лет, инвалид, большой вес). Помощь была оперативно оказана силами дежурной смены спасателей.

21 декабря 2016 (среда) в 13.30 в службу спасения позвонил диспетчер ФГУП ПО «МАЯК» с сообщение, что на крыльце информационного центра стоит бесхозный пакет. Были оповещены все службы экстренного реагирования города.

В 13.48 пакет был проверен, внутри оказался мусор и спортивная обувь. Был дан отбой тревоги.