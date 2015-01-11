Округ не останется без ледовых городков, но недобросовестный подрядчик будет наказан

Подрядная организация ООО «Синтез – ПК», выигравшая конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству ледовых городков в Озерске, поселках Новогорный и Татыш, так и не приступила к работе на всех площадках. О мерах, принятых администрацией округа, сообщил заместитель главы администрации Иван Сбитнев:

- Мы работаем в рамках 44-го Федерального закона, который предполагает выбор подрядчика на конкурсной основе. В этом году нами была своевременно и в установленном порядке организована подготовка аукциона по устройству ледовых городков. Только по одному городку (в поселке Метлино) победу одержал местный подрядчик, который выполняет работу добросовестно. Конкурс по устройство ледовых городков в Озерске, поселках Новогорный и Татыш выиграла фирма «Синтез – ПК» из Челябинска. У нас были определенные опасения, однако у этого предприятия были хорошие рекомендации. Однако они оказались пустыми словами, и мы столкнулись с недобросовестностью подрядчика, который так и не приступил к установке городков. Мы со своей стороны оказали ООО «Синтез – ПК» необходимое содействие в оперативном согласовании въезда работников в город. Но ни один специалист так и не приехал.

В настоящий момент подрядную организацию ожидают серьезные санкции:

- Нам ничего не остается, кроме как возбудить производство по внесению ООО «Сервис – ПК» в реестр недобросовестных поставщиков со всеми вытекающими последствиями, - отметил заместитель главы администрации. - В адрес предприятия будут максимально применены финансовые санкции, предусмотренные контрактом и действующим законодательством.

Однако, как отметил Иван Сбитнев, администрацией предприняты необходимые меры для того, чтобы ледовые городки все же были установлены:

- Пойдем по другому пути, прилагая все возможные усилия для того, чтобы появились и горки, и необходимый набор фигур. Нам всем необходимо, чтобы до Нового года городки появились.

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