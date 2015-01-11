Советы трейдерам на рынке Форекс

Очень часто начинающим трейдерам, осваивающим международный рынок Форекс, не хватает всего пару дельных советов, которые расскажут им об успешной и прибыльной торговле. А поскольку трейдер – это всесторонне развитый человек, умеющий извлекать пользу из любой ситуации, при правильном подходе можно получать доход и от отрицательных торговых сделок.

Один из основных принципов в торговле валютой и контрактами cfd – умение работать над своей техникой и постоянно совершенствоваться в профессиональном плане. Опытные трейдеры умеют управлять своими эмоциями и настроением, грамотно выстраивать торговые стратегии и системы. Эти способности помогают мгновенно реагировать на постоянно меняющиеся ситуации в экономической и политической сфере. Только так можно извлекать максимальную прибыль от покупки и продажи торговых лотов.

В данной статье вы найдете наиболее полезные советы для торговли на валютном рынке, и если они будут учтены и станут использоваться в повседневной работе, наверняка вы очень скоро достигнете успехов и обеспечите для себя достойную прибыль.

Основные советы в торговле на Форекс

1. Минимизируйте риски. Обязательно устанавливайте Стоп-лоссы и TakeProfit, не откладывая их напоследок. Непредвиденные ситуации случаются очень часто, но если действовать по правилам, они не скажутся негативно на состоянии вашего депозита. Установленный ордер StopLoss спасет вашу сделку даже от прерывания Интернет-соединения.

2. Составьте подробный план действий. Без четкой торговой системы не стоит даже начинать торговать. Если вы собираетесь ориентироваться по изменяющейся обстановке, вряд ли у вас это получится, ведь поступающая информация идет нескончаемым потоком.

3. Кредитным плечом пользоваться следует разумно. В умелых руках маржинальная торговля является несомненным достоинством forexový trh, но если подойти к данному инструменту без понимания, это очень быстро может привести к потере баланса.

4. Для использования торгового советника следует сначала его протестировать на исторических данных или демонстрационном счете. Трейдеру также следует понять алгоритмы, по которым работает автоматизированный помощник и после испытаний на реальном счете можно включать ручное подтверждение для сделок.

5. Не пренебрегайте анализом рынка перед заключением сделок. Если заносить при этом все наблюдения на бумагу, вы увидите историю собственных сделок и сможете на основании этих данных делать полезные выводы.

Общие рекомендации для трейдеров

Трейдерам, начинающим торговлю на рынке Форекс, стоит внимательно изучить все советы, которые дают профессионалы. Для начала стоит отказаться от всех рискованных стратегий, ведь даже опытные игроки не употребляют их в работе, что уж и говорить про новичков. Торговля против тренда или скальпинг на коротких интервалах – это стратегии точно не для начинающих игроков.

Не стоит сразу гнаться за прибылью. Для начала освойтесь на рынке, изучите в полной мере интерфейс торгового терминала, изучите правила торговли и выработайте собственную торговую стратегию, с которой вам будет комфортно работать.

Начинающим игрокам не стоит распыляться на несколько валют сразу. Лучше выберите для себя приоритетную пару, которую можно будет досконально изучить и работать с ней в ближайшей перспективе.

Благодаря активному развитию IT индустрии в распоряжение трейдеров поступил огромный арсенал технических инструментов. Каждый игрок может сам выбирать для себя подходящий технический индикатор или советник, с которым процесс торговли станет максимально простым и эффективным. Однако полностью перекладывать всю работу на автоматизированные системы также не стоит, особенно на начальном этапе, когда вы еще не представляете полностью весь алгоритм их работы. Выбирайте золотую середину, торгуя комбинированным способом.

Как известно, прибыль в торговле получают лишь те игроки, кто умеет анализировать текущую обстановку в экономической и политической сфере. Но если у вас еще нет достаточного опыта, вы всегда можете воспользоваться готовой аналитической базой от своего брокера.

Учитывая приведенные в данной статье советы, вы сможете существенно улучшить свои показатели на валютном рынке Форекс и получить большую прибыль за короткий промежуток.