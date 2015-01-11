В округе продолжают обустраиваться спортивные площадки

В субботу в Метлино состоялось значимое событие в жизни посёлка – открытие хоккейной коробки в школе № 35.

На открытии присутствовали депутат Собрания депутатов, член фракции «Единая Россия» Ольга Хакимова, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Сергей Степанов, заместитель начальника управления образования Оксана Втехина, директор школы №35 Ирина Обжорина.

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава администрации Евгений Щербаков.

До недавнего времени в посёлке не было площадки для занятий на льду, старая хоккейная коробка давно подлежала демонтажу. Как отметила Оксана Втехина, открытие новой хоккейной коробки позволит организовать не только учебные и внеурочные занятия для детей и молодёжи, но и проводить спортивные и досуговые мероприятия для всех жителей посёлка. Пользуясь случаем, гости из Озерска посмотрели спортивный зал, который был отремонтирован в школе №35 по программе развития сельских школ, и отметили, что теперь он выглядит очень достойно, а спортивно-оздоровительное направление в посёлке активно развивается.

Лариса Кунакбаева, исполняющая обязанности начальника отдела администрации по посёлку Метлино, подчеркнула, что от жителей посёлка поступают благодарные позитивные отклики. И хотя для обустройства коробки в настоящее время ещё требуется наладить освещение и достроить крытые места для участников спортивных мероприятий, площадка начала работу и, безусловно, будет востребована всеми категориями жителей.

После торжественного открытия в этот же день состоялись хоккейные матчи между детскими командами, воспитанников ДЮСШ посёлков Метлино и Берегового. Оба матча выиграли юные озерские хоккеисты. Также на льду новой спортивной площадки провели игру и взрослые команды, со счётом 4:3 озерчане выиграли у гостей из Берегового

– В очередной раз руководство Озерского городского округа продемонстрировало, что слова не расходятся с делом, – прокомментировала событие депутат Ольга Хакимова. – В феврале 2016 года на турнире по хоккею с шайбой, посвящённому памяти В.М.Смолину, глава округа пообещал, что в Метлино будет новая коробка, и вот результат. Конечно мы очень рады, что спорт в Метлино развивается и будет развиваться. В прошлом году открылся спортзал, и боксеры, которые там занимаются, уже принесли в копилку посёлка и округа высокие награды. Новая хоккейная коробка станет новым импульсом к спортивным победам хоккеистов.

http://www.ozerskadm.ru