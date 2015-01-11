К сведению налогоплательщиков имущественных налогов физических лиц!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области напоминает, что 1 декабря 2016 года истек единый срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2015 год.

Во избежание судебных разбирательств и дальнейшего принудительного взыскания налогов, необходимо срочно обратиться в налоговый орган с целью выяснения вопроса о наличии непогашенной задолженности и урегулирования данного вопроса во внесудебном порядке.

Справочную информацию о порядке расчета имущественных налогов можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) или в налоговом органе по телефонам (35151) 4-00-22; (35151) 4-00-26 (г.Кыштым), (35130) 4-93-36 (г.Озерск).

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области